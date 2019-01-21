Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda yemek yediği lokantada müşterinin paltosundan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Zeytinburnu'nda yemek yediği lokantada müşterinin paltosundan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Zeytinburnu'nda bir lokantada yemek yiyen kişi çıkışta polis ekiplerince durdurularak üst araması yapıldı. Lübnan uyruklu şüpheli M.B'nin (31) üzerinde başkasına ait cep telefonu bulundu.

Lokantadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin arka masasında oturan kişinin sandalyeye astığı paltosundan cep telefonu çalma anlarına ulaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Lübnan, Zeytinburnu, Güncel
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