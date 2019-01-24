Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde birden çok kez hırsız girdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 "evden hırsızlık" ve "evden hırsızlık teşebbüsü-konut dokunulmazlığının ihlali" olaylarıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 19 Ocak'ta şüpheli Ö.Ü'yü Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ü'nün "hırsızlık", "6136 SKM" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:37:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]