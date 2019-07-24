Hırsızlık zanlısı tutuklandı
56 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:16 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı
Mahallesi Menderes
Caddesi'nde otomobilin hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin hoparlörünü çaldığı iddia edilen Cihan Y. (20) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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