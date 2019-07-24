Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

56 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilin hoparlörünü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobilin hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin hoparlörünü çaldığı iddia edilen Cihan Y. (20) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Antalya, Konaklı, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:16 Kaynak: AA
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