Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

22 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'da Ç.K'nin evinden 2 bilezik, 2 bileklik, 3 kol saati ve fotoğraf makinesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 2 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, şüphelilerden Samet M'yi (18) yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin binaya giriş çıkış anı görülüyor.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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