Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

14 dakika önce

Fatih'te 3 ayrı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Fatih'te 3 ayrı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 21-30 Ağustos arasında meydana gelen 3 ayrı adresten 2 cep telefonu, 580 lira ve 100 doların çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 30 Ağustos'ta adresine düzenlediği baskınla şüpheli Davut D'yi (31) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bir eve pencereden tırmanarak girdiği hırsızlık olayından sonra koşarak kaçtığı görülüyor. Bir başka görüntüde de şüphelinin bir iş yerindeki masadan cep telefonu çalma anları görülüyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Kendall Jenner'ı sevgilisiyle görüntüleyen Danla Bilic, ünlü modele fena yakalandı Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]