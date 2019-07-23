Hırsızlık zanlısı yakalandı
1 saat önce
Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde
'de yakalandı. Antalya
'da hırsızlık suçundan aranan Suriyeli Niğde'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü
TEM ekipleri yaptığı çalışma neticesinde hırsızlık suçundan her yerde aranan Suriyeli Basil A.'yı Niğde'de yakaladı. Gözaltına alınan Basil A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - NİĞDE
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