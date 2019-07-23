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Hırsızlık zanlısı yakalandı

1 saat önce

Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde'de yakalandı.

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Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde'de yakalandı.

Antalya'da hırsızlık suçundan aranan Suriyeli Niğde'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri yaptığı çalışma neticesinde hırsızlık suçundan her yerde aranan Suriyeli Basil A.'yı Niğde'de yakaladı. Gözaltına alınan Basil A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - NİĞDE
Antalya, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
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