Hırsızlık zanlısı yakalandı

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17.30 sıralarında Beyoğlu'nda bir camide uyuyan kişinin cep telefonunu cebinden çaldığı iddia edilen şüpheli Doğan B'yi (18) yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelinin cep telefonunu Aksaray'da bir kişiye sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin uyuyan kişiye yaklaştığı cebinden telefonun alıp uzaklaştığı görülüyor.