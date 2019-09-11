Hırsızlık zanlısı yakalandı

Yapılan araştırmada şüphelinin cep telefonunu Aksaray'da bir kişiye sattığı belirlendi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17.30 sıralarında Beyoğlu'nda bir camide uyuyan kişinin cep telefonunu cebinden çaldığı iddia edilen şüpheli Doğan B'yi (18) yakaladı.

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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