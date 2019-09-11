Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı yakalandı
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Hırsızlık zanlısı yakalandı

5 dakika önce

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de 17.30 sıralarında Beyoğlu'nda bir camide uyuyan kişinin cep telefonunu cebinden çaldığı iddia edilen şüpheli Doğan B'yi (18) yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelinin cep telefonunu Aksaray'da bir kişiye sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin uyuyan kişiye yaklaştığı cebinden telefonun alıp uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık zanlısı yakalandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:39 Kaynak: AA
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