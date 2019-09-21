Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısı yakalandı
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Hırsızlık zanlısı yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.


Olay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddialara göre C.B., öğle saatlerinde girdiği marketten hırsızlık yaptı. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakayı ele veren C.B., gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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