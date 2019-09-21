Hırsızlık zanlısı yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
Olay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddialara göre C.B., öğle saatlerinde girdiği marketten hırsızlık yaptı. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakayı ele veren C.B., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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