Hırsızlık zanlısı yol kontrolünde jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısı yol kontrolünde jandarmaya yakalandı
11.03.2021 19:58
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde yakalandı.
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrollerinde yakalandı.
Mardin'in Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan A.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN
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