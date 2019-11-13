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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada - Son Dakika

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

7 saat önce

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kameradaİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu.

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada

Bayrampaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
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