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Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
7 saat önce
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kameradaİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir bankaya gelen soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz getirerek aldığı silahıyla soygun girişiminde bulundu. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu polis ekipleri tarafından yakalandı.
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