Son Dakika Haberleri: Hırsızlık zanlısından garip savunma
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısından garip savunma

Hırsızlık zanlısından garip savunma

1 saat önce

Mersin'de, cep telefonu hırsızlığı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bir hafta sonra aynı suçtan tekrar yakalanınca tutuklandı.

Hırsızlık zanlısından garip savunma, System.String[]

Mersin'de, cep telefonu hırsızlığı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bir hafta sonra aynı suçtan tekrar yakalanınca tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan M.S. yakınıyla konuşmak için yardım isteyen bir kişiye cep telefonunu verdi.


Şüphelinin, cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S. polise giderek şikayetçi oldu.

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma sonucunda zanlının E.P. olduğunu tespit ederek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adli kontroldeyken yine hırsızlık yaptı


Olaydan bir hafta sonra bu sefer muhtarı arayacağı bahanesiyle F.A'nın cep telefonunu isteyen zanlı, telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı.


Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de tespit etti. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kez daha adliyeye sevk edilen E.P. tutuklandı.


-"Sevdiğim kız için yaptım"


Kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını savunan E.P. "Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim, yol param yoktu, o yüzden yaptım." dedi.

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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