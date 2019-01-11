Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısını Ayakkabı İzi Ele Verdi

Hırsızlık Zanlısını Ayakkabı İzi Ele Verdi

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısını Ayakkabı İzi Ele Verdi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Yayla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri K.K'yi durdurdu. Kimlik kontrolünde K.K'nin "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki incelemeleri sırasında, ayakkabısının izi, daha önce kayıtlara geçen ve hırsızlık yapılan bazı evlerdeki ayakkabı iziyle eşleşti.

Bunun üzerine zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı gümüş ve imitasyon küpe, kolye, bileklik ve yüzük ele geçirildi. Suçunu itiraf ettiği belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, 14 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Yayla Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş Kampına Ziyaret Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 22:42:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısını Ayakkabı İzi Ele Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]