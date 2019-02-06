Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısını Elindeki Dövme Yakalattı

Hırsızlık Zanlısını Elindeki Dövme Yakalattı

9 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzünü kapatarak bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği dövmesi sayesinde yakalandı.

Hırsızlık Zanlısını Elindeki Dövme Yakalattı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzünü kapatarak bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polisin güvenlik kamerasından tespit ettiği dövmesi sayesinde yakalandı.

Kuşadası'nda 30 Ocak günü saat 03.30 sıralarında Camikebir Mahallesinde bulunan bir iş yerinin giriş camekan kapının zorlanarak açılmak suretiyle meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin yüzünü boyunluk takarak gizlediği ancak elindeki dövmeden şahsın daha önce de benzer olaylara karışmış olan D.M. (20) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak amacı ile çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülürken, şahıs olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilen D.M., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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