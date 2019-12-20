Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı - Son Dakika

Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı

6 saat önce

Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırıp hırsızlık yapan zanlı, elindeki kesik yarasından tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinden camları kırılarak dizüstü bilgisayar ve tespih çalışmasıyla ilgili araştırma yaparken cam parçalarında kan izlerine rastladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen eşkale uyan ve hırsızlıktan kaydı bulunan kişilerle görüşen ekipler, elinde kesik yarası olan Sedat T'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Sedat T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:50 Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
01:47 Arazi satma vaadiyle 40 milyon tl'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir" - Son Dakika
01:46 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]