Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Zanlısını Kovalarken Aracın Çarpması Sonucu Öldü

Hırsızlık Zanlısını Kovalarken Aracın Çarpması Sonucu Öldü

22 dakika önce

Adana'da cep telefonu ve parasını çaldığı öne sürülen kadını otoyolda kovalayan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hırsızlık Zanlısını Kovalarken Aracın Çarpması Sonucu Öldü, System.String[]
Adana'da cep telefonu ve parasını çaldığı öne sürülen kadını otoyolda kovalayan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü İ.H, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda otostop çeken İ.G'yi aracına aldı. İ.G, İ.H'nin dalgınlığından faydalanarak cep telefonu ve parasını çalarak kaçmaya başladı.

Refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadını kovalayan İ.H'ye, Muhammet E. yönetimindeki 01 S 2352 plakalı servis minibüsü çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, İ.H'ye müdahale etti. İ.G, müdahale sırasında kazazedenin yanında diz çökerek gözyaşı döktü.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan İ.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Muhammet E, AA muhabirine, yola bakmadan koşan İ.H'ye çarpmamak için direksiyonu kırdığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, İ.G. ve sürücüyü Sarıçam Polis Merkezine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel
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