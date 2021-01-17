Hırsızlık zanlısını sigara izmariti yakalattı - Son Dakika

Başkentte bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin kimliği, evde bıraktığı sigara izmariti üzerinde yapılan DNA eşleştirme çalışmasıyla belirlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi'nde 21 Aralık 2020'de A.Ö'nün evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evde yapılan çalışma sırasında bulunan sigara izmariti ile parmak izi, kriminal incelemeye gönderildi.

İnceleme sonucu, sigara izmaritindeki DNA örneğinin İ.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi Pursaklar'da düzenlediği operasyonda İ.Ö'yü yakaladı.

DNA ve parmak izi eşleştirme çalışmalarıyla zanlı İ.Ö'nün, 8 farklı hırsızlık nedeniyle arandığı belirlendi.

İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık zanlıları, balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı

Öte yandan, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu'nda şüphelendikleri bir aracı durdurarak kontrol etmek istedi.

İçinde 2 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü jandarmanın "dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı.

Plaka üzerinden yapılan çalışmada, aracın sahibi olan O.D'nin Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi.

Söz konusu adrese giden ve aracın park halinde olduğunu gören ekipler, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle eve baskın yaptı.

Evde yapılan arama sırasında balkondan kaçmaya çalışan O.D, C.D, H.A, B.D. ve O.A. yakalandı.

Evde ve araçta yapılan aramada, çok sayıda bakır kablo ve tel kesme makası ele geçirildi. Ayrıca evde "yasaklı ırk" olan "pitbull" cinsi bir köpek ve 16 güvercin bulundu.

Hayvanların çalıntı olabileceğini değerlendiren ekipler, güvercinlerin sahibinin A.A olduğunu belirleyerek hayvanları sahibine teslim etti.

Haklarında adli işlem başlatılan zanlılara, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten 10 bin 434 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymamaktan 17 bin 95 lira, olayda kullanılan aracın evrakının eksik olmasından dolayı 1518 lira olmak üzere 29 bin 47 lira idari para cezası uygulandı.