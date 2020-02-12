Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu - Son Dakika

Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tekne hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının evinin bahçesinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit parçaları ele geçirildi.

Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tekne hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının evinin bahçesinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan lahit parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaahmetli köyünde bir yazlık evin bahçesinden iki balıkçı teknesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, zanlıların çaldıkları tekneleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde satmaya çalıştıklarını belirledi.

Şüphelileri Bahşılı ilçesindeki ikametlerine geldikleri sırada gözaltına alan ekipler, bu kişilerden birinin evinin bahçesinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

"Uyuşturucu, adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli figürlerin betimlendiği lahit parçaları, incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale, Bahşılı, Samsun, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık zanlısının bahçesinde Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]