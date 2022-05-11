Hırsızlık zanlısının feci sonu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırmandığı elektrik direğindeki kabloları kesmek isteyen bir kişi akıma kapılarak öldü. Şahsın cesedi günler sonra ilaçlama yapan işçiler tarafından bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu Mahallesi'nde fıstık bahçesini ilaçlayan işçiler, elektrik direğinin yanında bir şahsın yerde yattığını fark etti. Şahsın yanına gelen ve hareketsiz durduğunu gören işçiler, durumu hemen jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından şahsın günler öncesinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından cesedin yakınlarında kabloları kesmek için kullandığı düşünülen bir pense bulundu.

Cesedi koku üzerine fark ettiklerini anlatan işçilerden Müslüm Özdemir, "Fıstıkları ilaçlamak için gelmiştik. Direğin dibinde birinin yattığını gördük. Şahsa dokunmadan jandarmaya haber verdik. Jandarma ve polis ekipleri geldi, inceleme yaptı. Herhalde elektrik çarpması sonucu vefat etmiş" diye konuştu

Günler öncesinde ölmüş

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin kimliğini belirledi. 25 yaşındaki İ.K. olduğu belirlenen şahsın daha öncesinden hırsızlık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından ise ceset otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - GAZİANTEP