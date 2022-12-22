Hırsızlık zanlısı kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Sanki adam öldürdük

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı 300 polis, Bursa merkezli olarak Bursa ve Eskişehir'de 29 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon öncesi yaklaşık 3 bin 500'e yakın güvenlik kamerasının incelendiği, suçluların adım adım takip edilerek yerlerinin tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin geçmiş zamanda ikamet, araç ve iş yerlerinden toplamda 6 milyon liralık hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

HER BİRİNİN EN AZ 1 YIL HAPİS CEZASI VAR

Hırsızlık suçundan 24 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Bekir D., 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Fikret Ç., 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Canercan G., 10 yıl hapis cezası ile aranan Muhammet Y., 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Sezai D., 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Ömer Faruk Ö., 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ekrem Uğur E., 4 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Mülazim K., 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Habil Kaan S., 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Hakan S., 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Serhat E., 3 yıl hapis cezasıyla aranan Hüsamettin K., 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Serkan B., 2 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Levent E., 1 yıl hapis cezasıyla aranan Erol E., hırsızlık suçundan hakkında yakalama emri bulunan Akif Ş. ve Yonca S. yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'DA DA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde çeşitli zamanlarda hırsızlık olayına karışan Sinan S., Emine S., Faruk G., Gülbahçe U., Emrah K., Nazar C., Baki U., Gülbeyaz A., Uğurcan Berk A., Onur Ç., Berkan K. da yakalanarak gözaltına alındı.

MODİFİYELİ HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Merkez Nilüfer ilçesinde özellikle Kayapa ve Hasanağa mahallerinde kamyonet ile inşaatlardan 2 milyon lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlar kameraları hesaba katmadı. 450'ye yakın güvenlik ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin her seferinde aracın farklı yerlerinde değişiklik yaptığını tespit etti. Zanlıların bir olayda camlara film takarken, diğer olayda aracın önündeki kaput kılıfını değiştirdikleri, farları ve tepe ışıklarını değiştirdikleri görüldü.

PARK HALİNDEKİ ARACI BÖYLE ÇALDI

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde park halindeki otomobilin kontak anahtarının üzerinde bulunduğunu fark eden şüpheli ise, araca binerek büyük bir soğukkanlılıkla gaza basarak gitti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ekipler, eşkalini belirlediği 24 yaşındaki U.B.A. isimli şüpheliyi 3 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

NORMAL OLARAK GİRDİĞİ EVDEN TOPALLAYARAK ÇIKTI

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir ikamete giren kadın hırsızlar ilk olarak normal bir şekilde yürürken, olayın ardından topallamaya başladı. Kendilerini bu şekilde gizlemeye çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

"SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK"

Diğer yandan hırsızların izlerini kaybetmek için toplu taşıma araçlarına bindikleri ve kuyumcuda çaldıkları altınları bozdurduğu anlar da güvenli kameralarına anbean yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların gözaltına alındığı anlar kameralara yansırken, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusu üzerine kadın hırsızlık zanlısı, "Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı" diyerek tepki gösterdi.