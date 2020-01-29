Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi - Son Dakika

Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi

7 saat önce

BURSA'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için aynı eve 2 arkadaşını gönderek, 75 yaşındaki kadını gasbettiren M.A. ile suç ortakları yakalandı.

Hırsızlıkla suçlanan sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi, System.String[]

BURSA'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için aynı eve 2 arkadaşını gönderek, 75 yaşındaki kadını gasbettiren M.A. ile suç ortakları yakalandı. Temizlikçi sevgilinin de gözaltına alındığı olayda, şüpheliler suçlarını itiraf etti.

Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan N.K.'nin evinin zili dün saat 17.00 sıralarnda çaldı. Kapıyı açan yaşlı kadın, karşısında kar maskeli silahlı 2 kişi gördü. İçeri giren ikili, silah zoruyla N.K.'nin 2 altın bileziği ve 2 yüzüğünü alıp, evden çıktı.

İkili daha sonra N.K.'nin akrabası olan ve aynı binanın 1'inci katında oturan M.A.'nın evine de girip, eşyaları dağttı. Soyguncular kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin O.T.(22) ve M.D. (28) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

PLAN SORGULAMADA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sorgularında ise gerçek ortaya çıktı. N.K.'nin evine M.A.'nın kız arkadaşı A.A.'nın temizliğe gittiği, bir süre önce yaşlı kadının evinden 900 lirayı çalmakla suçlandığı, bunun üzerine de M.A.'nın olayı planladığı belirlendi. 2 şüpheli, N.K.'ya çalınan 900 lira hakkında sorular sorarak, A.A.'yı masum göstermeye çalıştıklarını, M.A.'dan şüphelenilmemesi için de evine girdiklerini anlattı. Bunun üzerine M.A. (23) ve A.A. (21) da gözaltına alındı. Sevgililer de sorguda suçlarını itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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