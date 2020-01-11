Hırsızlıkla suçlayan komşusunun otomobilini yaktı - Son Dakika

ADANA'da Süleyman D. (21), kendisini hırsızlıkla suçlayan komşusunun otomobilini ateşe verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Süleyman D. tutuklandı.

Olay, 10 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman D., komşuları Mehmet Ok'un park halindeki otomobilinin kapısını açarak, koltuklarını yaktı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şüpheli, yanan aracın içine plastik parça atarak alevlerin büyümesini sağladı. Bu sırada alevlerden park halindeki bir kamyonet de etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tüm yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Süleyman D.'yi yakaladı.

Otomobili yanan Mehmet Ok'un, Süleyman D.'nin birkaç gün önce hırsızlık için evine girdiğini öne sürerek, "Babasına, Süleyman'ın evimize hırsızlık amacıyla girdiğini söyledim. Babası 'ben ona kızarım' dedi. Ardından bu olay yaşandı" dedi.

Emniyette sorgulanan şüpheli ise, " Mustafa Ok ile bir süre önce kavga ettik, kendisi aileme küfür etti, aracını bu yüzden yaktım" diye konuştu.

Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.