Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.K'nin (28) Karataş Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.
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