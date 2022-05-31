Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

31.05.2022 14:39
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.K'nin (28) Karataş Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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