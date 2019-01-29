Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan 17 Yıl Hapis Cezası Aldı, Aynı Suçtan Yakalandı

Hırsızlıktan 17 Yıl Hapis Cezası Aldı, Aynı Suçtan Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da, hakkında hırsızlıktan 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi ile bir başka şüpheli, aynı suçu işledikleri iddiasıyla yakalandı.

Samsun'da, hakkında hırsızlıktan 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi ile bir başka şüpheli, aynı suçu işledikleri iddiasıyla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlıktan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasret Ö. (21) ile Halime K'yi (20) takibe aldı.

Canik ilçesinde bir iş yeri hırsızlığı, 2'si yankesicilik yöntemiyle olmak üzere 4 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheliler, adliyeye çıkarılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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