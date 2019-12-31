Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı

10 saat önce

Malatya'da, 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.

Hırsızlıktan 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Malatya'da, 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon çalan 2 zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Görgü Mahallesinde C.I. isimli şahsa ait bağ evinin bahçe kapısının kilidi ve evin pencere korkuluğunun kırılarak girilmesi sonucu evin yanında bulunan 10 top kafes tel örgü, evin içerisinde bulunan 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde olay şüphelileri olarak tespit edilen O.A. ve T.İ. isimli şahısların Malatya İli Hurdacılar Sitesinde bulundukları tespit edildi. Zanlıların yakalandıktan sonra alınan ifadelerinde hırsızlık suçunu işlediklerini itiraf ettiler. Ele geçirilen 10 top kafes tel örgü, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet televizyon Cumhuriyet Savcının talimatı ile sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan O.A. ve T.İ. isimli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtiltildi. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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