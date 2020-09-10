Hırsızlıktan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hırsızlıktan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından kovalama sonucu yakalandı.
Adana'da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü, infaz dedektifleri tarafından kovalama sonucu yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü Erhan T.'nin (29) İsmetpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Dedektifler bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Hükümlü, polisin adrese geldiğini fark edince damdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak infaz dedektifleri kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı. İşlemlerinin tamamlanması için emniyete getirilen hükümlü daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü. - ADANA
Son Dakika Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı hastanelik oldu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bodrum'da minibüs şoförü, turistlere hakaret edip minibüsten attı Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Bizim sorunumuz Erdoğan'la Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti