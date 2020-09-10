Hırsızlıktan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hırsızlıktan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından kovalama sonucu yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana'da hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve hükümlü kaçması suçlarından 18 ayrı olaydan 29 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü Erhan T.'nin İsmetpaşa Mahallesinde saklandığını belirledi. Dedektifler bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Hükümlü polisin adrese geldiğini fark edince damdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak infaz dedektifleri kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı. İşlemlerinin tamamlanması için emniyete getirilen hükümlü daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.