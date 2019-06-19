Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
1 saat önce
Kuşadası Polisi, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Polisi, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını ihlal etme " suçlarında aranmakta olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli bir kişiyi Kadınlar Denizi Yüksel Yalova
Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN
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