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Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

1 saat önce

Kuşadası Polisi, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.

Hırsızlıktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı, System.String[]
Kuşadası Polisi, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını ihlal etme " suçlarında aranmakta olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli bir kişiyi Kadınlar Denizi Yüksel Yalova Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, bina, kuşadası, hırsızlık, 3. Sayfa
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