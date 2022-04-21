HIRSIZLIKTAN 61 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIKTAN 61 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI

21.04.2022 15:49

KAYSERİ'de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam kesinleşmiş 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. adlı kadınının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlünün Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. D.Ç., eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HIRSIZLIKTAN 61 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI
HIRSIZLIKTAN 61 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI

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61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIKTAN 61 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika


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