Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol - Son Dakika

Hırsızlıktan adliyeye sevk edilen 3 kadına adli kontrol
10.12.2020 17:57
Samsun'da evlerden hırsızlık olayıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 3 ayrı kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Samsun'da evlerden hırsızlık olayıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 3 ayrı kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da evlerden ziyaret eşyası ve para çalınması olayları ile ilgili akraba oldukları öğrenilen H.Y., M.Y. ve S.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 3 kadın ayrı ayrı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN
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