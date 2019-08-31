Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık için girdikleri binada yakalandı
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Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık için girdikleri binada yakalandı

2 saat önce

Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık için girdikleri binada yakalandı Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kadın, bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri iddiasıyla gözaltına alındı Kapı açmaya yarayan amaçlı bıçakla yakalanan kadınların...

Hırsızlıktan aranan kadınlar hırsızlık için girdikleri binada yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kadın, bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri iddiasıyla gözaltına alındı

Kapı açmaya yarayan amaçlı bıçakla yakalanan kadınların gezici hırsızlık şebekesinden oldukları tespit edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kadın, bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesinde hırsızlık amacıyla gezindikleri düşünülen iki kadın takibe aldı. Bir apartmana giren kadınlar polis ekiplerince yakalandı. Kadınların yapılan üst aramasında kapı açmaya yarar çok amaçlı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kiraz Y'nin hırsızlık suçundan 19 adet kaydının olduğu ve evden hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şehriban Y. isimli kadının ise yine hırsızlık suçundan 12 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı olaydan arandığı, hakkında evden hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Osmaniye'den günübirlik geldikleri, gezici hırsızlık şebekesinden oldukları tespit edildi. Kadınların, daha önce de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları ve mahkemece arandıkları anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kadınlar, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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