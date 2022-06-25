Edinilen bilgiye göre; Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Başsavcılığı koordinesinde, Çolaklı Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye esnasında şüpheli bir araba durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde H.B. ve Ş.O. isimli şahısların hırsızlık suçundan arandıkları tespit edilirken, üzerlerinde 4 gram eroin ve 1 adet demir makası ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Çolaklı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlıktan aranan şahıslar üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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