Hırsızlıktan aranan şahıslar zeytin çalarken yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, bahçede zeytin çalarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma tarafından yapılan önleyici devriye faaliyeti sırasında saat 15.00 sıralarında M.Y.'ye (41) ait zeytinlikte 3 kişi zeytin çalarken suçüstü yakalandı. A.Ü. (34) ve U.C. (33) adlı kadınlar ile S.Ü. (38) adlı şahsın 5 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu ve haklarında hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi. Ele geçirilen zeytinler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA