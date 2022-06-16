Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı

16.06.2022 10:09

Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdıKONYA Konya'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli bir şahıs, bisikletiyle giderken şüphe üzerine kendisini durdurmak isteye polise bileğinde gizlediği bıçakla saldırdı.

Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı

KONYA Konya'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli bir şahıs, bisikletiyle giderken şüphe üzerine kendisini durdurmak isteye polise bileğinde gizlediği bıçakla saldırdı. Polis memurunu elinden yaralayan hırsızlık şüphelisi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram ilçesinde Melikşah Mahallesi Meram Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, devriye attığı sırada cadde üzerinde bekleyen bir şahsın yanında bulunan bisikletin arka ve ön sepet kısmındaki malzemelerin hırsızlık malzemesi olabileceğinden şüphelendi. Bisikletli şahıs, yanına gelerek kendisini durdurmak isteyen polise bir anda bileğinden çıkardığı bıçakla saldırmaya başladı. Şahsı etkisiz hale getirmek isteyen polis memurlarından Mehmet Ö., elinden yaralandı. Polislerin uğraşları sonucunda etkisiz hale getirilen bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. Elinden yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Ömer D.'nin bisikletinde bulunan malzemelerin çalıntı olduğu ve geçtiğimiz hafta Aşkan Mahallesinde gerçekleşen kapı hırsızlığının da şüphelisi olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın, UYAP sorgusunda ise "kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık" gibi birçok suçtan 27 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli Ömer D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı
Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı
Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı
Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlıktan aranan şüpheli, kendisini durduran polise bıçakla saldırdı - Son Dakika

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