Hırsızlıktan daha önce 740 kez işlem yapılan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlıktan daha önce 740 kez işlem yapılan şüpheli yakalandı

28.02.2022 14:44
Hırsızlıktan daha önce 740 kez işlem yapılan şüpheli yakalandı

İstanbul'da yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan hakkında 740 kez işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan hakkında 740 kez işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında Güngören'de yaşı küçük şüpheliyi gözaltına aldı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde yolda yürüyen kişilere arkalarından yaklaşarak sırt çantalarından gizlice cüzdan ve telefonlarını çaldığı belirlenen zanlının, yaşı küçük B.G. olduğu tespit edildi.

Güngören'de yakalanan B.G'nin, 18 Aralık 2021'de 5 bin 900 dolar, 29 Aralık 2021'de de 87 bin liranın çalındığı hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlendi.

Bugüne kadar hırsızlık suçundan 740 kez işlem yapılan zanlının, nüfus kaydındaki yaşının 11 olması nedeniyle suç ehliyetinin bulunmadığı ve adli işlemden muaf tutularak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla sürdürülen araştırmanın devamında ise şüphelinin yaşının kimliğe küçük yazıldığı, gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği tespit edildi.

İlgili mahkemece yapılan düzenleme ile yaşı 15 olarak kayda geçirilen zanlı B.G. cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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