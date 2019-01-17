Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan Hapse Mahkum Edilen Abla Kardeş Yakalandı

Hırsızlıktan Hapse Mahkum Edilen Abla Kardeş Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan abla kardeş yakalandı.

Hırsızlıktan Hapse Mahkum Edilen Abla Kardeş Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta haklarında hırsızlıktan hapis cezası bulunan abla kardeş yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı takip sonrası, Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolu girişinde 42 VT 869 plakalı otomobili durdurdu.

Hırsızlıktan 16 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Samet A. (31) 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ablası Türkan A (39) gözaltına alındı.

Kardeşler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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