Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı - Son Dakika

Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Kadının, Osmaniye'de ikamet eden ve sahte kimlik kullanarak kendisini kamufle eden Nuran Y. (22) olduğu tespit edildi.


Nuran Y.'nin 15 ikametten, 1 adet açıktan hırsızlıktan kaydının olduğu, hakkında hırsızlık suçlarından 4 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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