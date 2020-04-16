Hırsızlıktan sabıkalı 5 şüpheli karakolu birbirine kattı - Son Dakika

İstanbul Fatih ilçesinde parkta toplanıp alkol aldıktan sonra ceza uygulanan 5 kişi götürüldükleri karakolu birbirine kattı. Hırsızlık ve benzeri suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüpheli şahısların karakol önünde çıkardıkları arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, 10 Nisan Cuma akşamı polis ihbar hattına Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerindeki bir parkta kalabalık bir grubun alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar geldi. Alınan ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, söz konusu noktaya saat 21.50 sıralarında ulaşarak olay yerinde bulunan 5 kişinin yeşil alanda ateş yakıp alkol aldıklarını tespit etti.



Alkol adlılar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar



Oktay D. (25), Mahmut Y. (25), Serkan K. (35), Resul Ç. (29) ve İbrahim D. (20) adlı şahıslara uyarıda bulunan polis, daha sonra "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi kapsamında haklarında toplam 15 bin 900 TL idari para cezası işlemi yaptı.



5 Şüpheli de karakola götürüldü



Şahısların polise direnmesi üzerine gözaltına alınarak karakola götürüldükleri öğrenildi. Çevreyi rahatsız ettikleri ve Covid-19 salgını kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile işlem yapılıp gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezini birbirine kattı. Götürüldükleri karakolda bağırarak görevli polislere hakaret eden, "Üniformanızı çıkarın sizinle dışarıda görüşeceğiz" deyip "Silah çekerseniz biz de silah kullanırız, ortalık karışır" şeklinde tehditlerde bulundukları öğrenildi.



Polise tehdit savurdular



Bununla da yetinmeyen 5 şüphelinin, çıkardıkları kargaşa ile polis merkezinden kaçmaya çalıştıkları, ancak karakoldaki polislerce güçlükle engellendikleri kaydedildi. Aşırı derecede taşkınlık göstererek görevli polislere hakaret ve tehditlerini sürdüren şüpheliler için polis merkezine çevre karakollardan takviye kuvvet istendi. Karakola gelen takviye polisler, saldırganları havaya ateş ederek kontrol altına alabildi.



Karakoldan kaçmaya çalıştılar



Kaçma girişimde bulunan ve karakolu birbirine katan Oktay D., Mahmut Y., Serkan K., Resul Ç. ve İbrahim D. adlı şüphelilerin yapılan GBT sorgularında suç dosyalarının oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Sorgulanan şüphelilerden Serkan K.'nin 3'ü 'uyuşturucu madde imal veya ticareti', ikisi 'yağma tehdit-hakaret', biri 'görevi yaptırmamak için direnme', biri 'kasten yaralama', biri 'otodan hırsızlık' olmak üzere 8 farklı suç kaydı tespit edildi. Oktay D. adlı zanlının ise biri 'açıktan hırsızlık', biri 'evden hırsızlık', 1'i 'suç eşyası satın almak' ve biri de 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu olmak üzere 4 ayrı sabıka dosyası ortaya çıktı. Karakolu birbirine katan şüphelilerden Mahmut Y. adlı failin ise 5'i 'uyuşturucu madde imal veya ticareti', ikisi 'kasten yaralama' olmak üzere 7 sabıka dosyası belirlenirken, İbrahim D.'nin ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan bir sabıka kaydının tespit edildiği kaydedildi.



Beş şüpheli de tutuklandı



Polisteki sorguları tamamlanan 5 saldırgan, 11 Nisan tarihinde adliyeye sevk oldu. "Görevli Memura Mukavemet", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından işlem gören 5 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.



Karakoldaki arbede güvenlik kameralarında



Öte taraftan polis tarafından gözaltına alınıp karakola götürülen şüphelilerin, getirildikleri polis merkezini birbirine kattıkları anlar emniyet kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, polis merkezinin önünde yer alan görüntülerde şüpheliler, kendilerini engellemek isteyen emniyet mensuplarına saldırıyor. - İSTANBUL