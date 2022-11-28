Hırsızlık suçuyla adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarken polislerin çantasını alıp kaçtı - Son Dakika
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Hırsızlık suçuyla adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarken polislerin çantasını alıp kaçtı

28.11.2022 10:35

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kayıplara karıştı..

Esenyurt'ta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi.

Hırsızlık suçuyla adliyeye gönderilen şahıslar, çıkarken polislerin çantasını çaldı

GÜVENLİK KAYITLARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık suçuyla adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarken polislerin çantasını alıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık suçuyla adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarken polislerin çantasını alıp kaçtı - Son Dakika
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