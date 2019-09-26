Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan serbest kaldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı
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Hırsızlıktan serbest kaldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı

59 dakika önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, hırsızlıktan yakalanan ve ifadesi alındıktan sonra Savcının talimatıyla serbest bırakılan Yaşar A. (30), karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra yine hırsızlık yaptı.

Hırsızlıktan serbest kaldıktan 15 dakika sonra motosiklet çaldı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, hırsızlıktan yakalanan ve ifadesi alındıktan sonra Savcının talimatıyla serbest bırakılan Yaşar A. (30), karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra yine hırsızlık yaptı. Park halindeki motosikleti çalan Yaşar A., yine serbest bırakıldı.
Sarayköy'de geçen pazartesi günü bir iş yerinden yalıtım malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incedi. Güvenlik kamralarında  Yaşar A.'ya rastlandı. Hırzsılk yaptığı tespit edilen Yaşar A., dün Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı.Yaşar A., ifadesinin alınmasının ardından saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı jandarma karakolundan 15 dakika önce serbest kalan Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Yaşar A., bu sabah yeniden jandarma tarafından yakalandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Yaşar A., karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşar A.'nın 5 ay önce de başka bir ilde görev yapan Cumhuriyet Savcısı'nın babasına ait olan bir motosikleti çaldığı, ayrıca 15 ayrı hırsızlık suçundan da kaydığı bulunduğu belirlendi.


Jandarma, Sarayköy, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:22 Kaynak: DHA
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