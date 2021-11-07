HIRSIZLIKTAN SERBEST KALDILAR, UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR - Son Dakika

KARAMAN'da yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı iş yerinden çuvallarla kuru yemiş çalan Gökhan C. (28) ve arkadaşı Harun Ü. (27) polis tarafından suçüstü yakalandı. Araçlarında da uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli, 'hırsızlık' suçundan adli kontrolle serbest kalırken, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Caddedeki MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar'a ait kuru yemiş eleme tesislerinde meydana geldi. Bir fabrikadaki güvenlik görevlisi, kuru yemiş tesislerine gelen 2 kişinin durumundan şüphelenip polise ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen polis, Gökhan C. ve arkadaşı Harun Ü.'yü içinde kuru yemiş bulunan çuvalları çalarken yakaladı. 2 kişi gözaltına alınırken araçlarında yapılan aramada 8,5 gram eroin, 1 fişek alüminyum folyoya sarıl fişek, 11 adet uyuşturucu hap, 6 parça uyuşturucu emdirilen kağıt, hassas terazi ve çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.

ESKİ İŞ YERİNİ SOYMAYA KALKIŞMIŞ

Polis, yaptığı incelemede Gökhan C.'nin daha önce kuru yemiş eleme tesislerinde çalıştığı ve yaklaşık 10 gün önce işten ayrıldığını saptadı. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece 'hırsızlık' suçundan adli kontrolle serbest kalırken, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

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