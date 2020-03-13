Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlıktan tutuklanan kadın: 'Cinayet mi işledik' - Son Dakika

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik"

6 saat önce

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik" Kahramanmaraş'ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik"

Kahramanmaraş'ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Onikişubat ilçesi Gedemenli Mahallesinde bir bağ evinde yaşandı. Bağ evine pencereden giren kimliği meçhul şüpheliler evdeki 2 adet tüfek, 1 adet LCD TV, 1 adet bilgisayar monitörü, matkap seti gibi malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir araçtan yola çıkarak olayı aydınlattı. Olayla ilgili Yılmaz Y. ve Duygu A. yakalandı. Gözaltında suçunu itiraf eden Yılmaz Y., "Evi Duygu gösterdi. Bir bağ evi var içinde altın var dedi. Araba ile gittik. Eve girip altın aradım bulamayınca eşya çaldım" dediği öğrenildi.

Duygu A'nın ise, olay yerine beraber gittiklerini, kendisinin eve girmediğini ve evi göstermediğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada çalınan eşyaları bulup sahibine teslim edildi.

Zanlılardan Yılmaz Y. sağlık kontrolü sonrası hastane çıkışı, "Ben yaptığıma pişman oldum, doğruları söyledim" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Duygu A. ise, "Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz" dedi. Bir gazetecinin, "Birini mi öldürdün" sorusu üzerine Duygu A., 'Evet adam öldürdüm, öldürsem çekmezsiniz' dedi.

Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Cinayet mi işledik

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
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