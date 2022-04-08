HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ

08.04.2022 12:12

OSMANİYE'de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 kadından 2'si yakalanıp tutuklandı.

OSMANİYE'de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 kadından 2'si yakalanıp tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kadınların, dikkat çekmemek ve yakalanmamak için engelli gibi yürüdükleri ve her defasında farklı kıyafetler giydikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18- 29 Mart'ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Binalarda bulunan 122 güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen polis, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman engelli gibi yürümeye çalıştıkları ve her defasında elbiselerini değiştirerek evlere girdikleri belirlendi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ
HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ
HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ

YORUMLAR
500
1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER 1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar tutuklandı Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar tutuklandı Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Engelli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: HIRSIZLIKTAN TUTUKLANAN KADINLAR, ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement