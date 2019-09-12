Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

1 saat önce

KAYSERİ'de 16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi, System.String[]
KAYSERİ'de 16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Mahkemece tutuklanan ve eşi de cezaevinde bulunan kadın, 2 küçük çocuğuyla cezaevine gönderildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nın saklandığı evi belirledi. Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K., evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü. Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.


Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti
Aym'den, evli erkekle ilişki yaşayınca memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]