Hırsızlıktan yakalandı, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Hırsızlıktan yakalandı, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı

25.01.2023 14:53
Hırsızlıktan yakalandı, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı

KONYA'da iki otomobilden 6 bin lira para çalan Sedat Sağlam (20) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

KONYA'da iki otomobilden 6 bin lira para çalan Sedat Sağlam (20) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Sedat Sağlam için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Olay, Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki sebze ve meyve halinin otoparkında meydana geldi. Sedat Sağlam, otoparkta biri kapısı kilitsiz, diğerinin de zorlayarak kapısını açtığı iki otomobilden 6 bin lira para ve cep telefon şarj aleti çaldı. Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 18 suçtan kaydı bulunan Sedat Sağlam olduğunu saptadı. Sağlam, aynı mahallede bir parkta otururken yakalandı. Gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sağlam'ın, bir süredir evine gitmediği için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sağlam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlıktan yakalandı, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

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