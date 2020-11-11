Hırsızlıktan yakalandı arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı çalışma ile market ve kozmetikçilerin belası olan şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Kadın şahsın yapılan GBT sorgusunda ise mahkeme kararı ile arandığı ortaya çıktı.

Düzce'de market ve iş yerine meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler 4 tane iş yerinde ki hırsızlık olayının bağlantılı olduğunu fark ettiler. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından, hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin ve çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldılar. Polisler, yaptıkları detaylı çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını B. S.'nin yaptığını belirlediler. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, B. S. isimli kadını gözaltına aldılar. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda ise mahkeme kararı ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli B.S., işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine teslim edildi. - DÜZCE