Hırsızlıktan yakalandı, gazetecilere "Garibandık, yaptık" dedi
Tencere kalıpları çalan 5 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta çaydanlık imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır, pirinç ve demir kalıp çalan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesinde metal mutfak eşyası imalatı yapan işyerinden yüklü miktar bakır ve pirinç kalıp çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin bölgede yaptığı kamera çalışmasıyla 5 şüpheliyi tespit etti.
İş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Olayda, Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş. G. Yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolü sırasında gazetecilere gülen yüzsüz hırsızlar, 'garibandık çaldık' diye konuştu.
Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.