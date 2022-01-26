Hırsızlıktan yakalandı, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da çalıntı motosikletle yakalanan B.B.'nin (31) üzerinde satışa hazır 17 gram metamfetamin ele geçirildi. Motosikleti uyuşturucu karşılığı aldığını itiraf eden B.B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde pazartesi günü yaşanan motosiklet hırsızlığını araştıran jandarma, B.B. ve S.D. adlı 2 erkek şüpheliyi belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat Jandarma KOM Tim ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda çalıntı motosikletle yakalanan B.B.'nin üst aramasında, satışa hazır 17 gram metamfetamin bulundu.

B.B. jandarmadaki sorgusunda, motosikleti A.Ç. adlı erkekten uyuşturucu madde karşılığında aldığını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada da 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan S.D., A.Ç. ve B.B. adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden B.B., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, S.D. ve A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.