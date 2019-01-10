Hırtlak Turşu Tesisi Projesi Kabul Edildi

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Ziraat Odası tarafından ortaklaşa hazırlayıp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan "Hırtlak Turşu Tesisi Projesi" KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Ziraat Odası tarafından ortaklaşa hazırlayıp, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan "Hırtlak Turşu Tesisi Projesi" KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı tarafından kabul edildi.



Karapınar Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Özellikle İlçemizde Yeşilyurt, Akören, Kesmez, Oymalı, Zafer, Küçükaşlama, Sandıklı mahallelerinde çiftçilerimiz tarafından Hırtlak (Ham Kavun), Sarımsak, Siyah Havuç, Domates üretimi yoğun şekilde yapılmaktadır. Üretilen ürünler ilçe dışından gelen tüccarlara değerinin altında pazarlanıp, çiftçilerimiz istediği gelir düzeyini elde edememekte ve mağdur olmaktadırlar.



KOP İdaresi desteği ile kurulacak olan Turşu Üretim Tesisi ile bölge halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini artırmak, bölgedeki kırsal kalkınmanın sağlanması ve ilçe ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak bölgede dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan gelir düzeyi düşük olan ve sosyal yardımlaşma vakfından yardım alan kadınların istihdama katılmasını sağlamak, bölgede yetişen ürünlerin katma değere dönüşmesini sağlamak, su sorunu olan bölgemizde az su ile üretimi gerçekleştirilen ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek yöresel olarak bilinen turşunun coğrafi işaret alabilmesi için altyapı çalışmaları yürütmek hedeflenmektedir.



Tesis Karapınar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacaktır. Tesisin inşaatına ise mayıs veya haziran ayında başlanılacaktır."

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