Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek

Hırvat siyasi analist Zarko Puhovski'ye göre, NATO'nun genişlemesi ve Rusya'nın güçlü reaksiyonu "uzun ve dostane olmayan sınırların" ortaya çıkışıyla sonuçlanacak ve nihayetinde çatışmaların patlak vermesine neden olabilecek.

ZAGREB, 28 Haziran (Xinhua) -- Hırvat siyasi analist Zarko Puhovski, geçtiğimiz günlerde Xinhua ile yaptığı bir röportajda, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) doğuya doğru genişlemesinin ne Avrupa'yı ne de dünyayı daha güvenli hale getireceğini söyledi. Puhovski, NATO'nun genişlemesinin ve Rusya'nın güçlü reaksiyonunun "uzun ve dostane olmayan sınırların" ortaya çıkışıyla sonuçlanacağını ve nihayetinde çatışmaların patlak vermesine neden olabileceğini söyledi. Puhovski, NATO'nun genişlemesinin dünyada sadece, bir bloğun diğeri üzerinde baskı uyguladığı ve dolayısıyla güçlü tepkilere yol açacak sözde bir "blok siyasetini" güçlendirmeye yarayacağını belirtti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO karşıtı bir protestoya katılan bir erkek görülüyor, 26 Haziran 2022. (Fotoğraf: Juan Carlos Rojas/Xinhua)

Puhovski, Soğuk Savaş döneminde ideolojik çatışmaların belirleyici olduğunu ancak bugünün çatışmalarının jeopolitik olduğunu söyledi. Puhovski'nin görüşüne göre, NATO'nun devamlı genişlemesi ve sürekli provokasyonları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata geçmesine yol açtı. NATO'nun genişlemesinin temel amacının Rusya'yı çevrelemek olduğunu söyleyen Puhovski, Rusya'nın Batılı ülkeler gibi bir siyasi sistem benimsemiş olmasına rağmen NATO ile Rusya arasındaki mevcut ihtilafın Soğuk Savaş zihniyetinin sadece bir devamı olduğunu sözlerine ekledi.

Siyasi analist, her ikisi de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ile İsveç'in Rusya'dan ne askeri olarak ne de toplumsal olarak herhangi bir gerçek tehdide maruz kalmadığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Finlandiya ile İsveç'in başvurusunun NATO açısından sadece "sembolik bir önem" taşıdığı şeklindeki sözlerine değinen Puhovski, Finlandiya ile İsveç'in halihazırda NATO faaliyetlerinde yer aldığını ve NATO'ya katılmalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de insanlar İsveç'in NATO'ya katılma başvurusu kararını protesto ediyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Puhovski, Varşova Paktı'nın dağılmasının ardından bir askeri ittifak olarak NATO'nun güvenlik açısından varlık nedenini yitirdiğini kaydetti, bununla birlikte "NATO Batılı değerleri, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma gerekçesiyle genişlemeye devam ediyor" dedi. Öte yandan bazı NATO üyelerinin Rusya'nınkine çok benzeyen bir yönetim sistemi olduğunu belirten Puhovski, "NATO, kendisini ve bazı üyelerini sözde Batılı değerler, insan hakları ve demokrasinin yanında yer aldığı iddiasıyla nasıl haklı çıkarabilir?" diye sordu.